Гвардиола назвал лучшего игрока в истории

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, кого считает лучшим футболистом всех времён.

Выбор испанца вряд ли станет для кого-то сюрпризом – он выделил Лионеля Месси, с которым работал в «Барселоне».

«Лео – лучший футболист в истории. Возможно, я проявляю неуважение к Пеле и Диего Марадоне, но я не могу представить никого похожего на Месси в плане стабильности. Он уникален», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тренера «Манчестер Сити».

Лионель Месси выступал в «Барселоне» под руководством Гвардиолы в период с 2008 по 2012 год. В настоящий момент 37-летний аргентинец представляет цвета «Интер Майами».