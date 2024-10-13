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Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

13 Октября 2024 • 23:00 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
20.10 16:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.

Контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона. Остаётся неизвестным, продолжат ли стороны сотрудничество.

«Посмотрим, что будет со мной в будущем. Мне ещё предстоит поразмыслить и решить, чем я хочу заниматься в дальнейшем», – передаёт журналист Фабрицио Романо заявление 53-летнего рулевого.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под руководством наставника команда шесть раз выигрывала чемпионский титул Премьер-лиги и однажды побеждала в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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