Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.

Контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона. Остаётся неизвестным, продолжат ли стороны сотрудничество.

«Посмотрим, что будет со мной в будущем. Мне ещё предстоит поразмыслить и решить, чем я хочу заниматься в дальнейшем», – передаёт журналист Фабрицио Романо заявление 53-летнего рулевого.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под руководством наставника команда шесть раз выигрывала чемпионский титул Премьер-лиги и однажды побеждала в Лиге чемпионов.