Куман объяснил, почему отправил ван Дейка домой

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не поддержал решение Виргила ван Дейка остаться в расположении команды после удаления.

Капитан «оранжевых» получил две жёлтые карточки в предыдущем поединке Лиги наций с Венгрией (1:1), поэтому не сможет сыграть против Германии в понедельник. Защитник «Ливерпуля» признался, что намерен остаться в расположении сборной и поддержать команду со стороны, однако Куман эту инициативу не одобрил.

«Виргил немного поторопился с заявлениями о желании остаться в сборной. Мне нравится его настрой, но нужно учитывать, сколько матчей приходится проводить игрокам в наши дни. Считаю, что было логично отправить его домой», – сказал на пресс-конференции Куман.