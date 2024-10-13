Тренер сборной Англии оценил игру Александера-Арнольда

Временный наставник сборной Англии Ли Карсли прокомментировал выступление Трента Александера-Арнольда в матче против Финляндии.

26-летний футболист «Ливерпуля», игравший на непрофильном левом фланге обороны, отметился забитым мячом и помог «трём львам» одолеть финнов в гостях (3:1).

«Качества Трента говорят сами за себя. Я не считаю, что это я нашёл для него место – он сам его более чем заслужил. У нас действительно есть проблемы на позициях слева и справа в защите, но мы всегда рады задействовать Трента, когда он эффективен», – заявил в послематчевой беседе с представителями СМИ Карсли.