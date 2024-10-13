Грилиш забил столько же голов в трёх матчах при Карсли, сколько за четыре года при Саутгейте

Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш вновь отметился голов в матче за сборную Англии.

29-летний игрок огорчил соперников из Финляндии, поразив ворота на 18-й минуте поединка Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «трёх львов».

В активе Грилиша два забитых мяча в трёх матчах за сборную Англии при временно исполняющем обязанности главного тренера Ли Карсли. Столько же мячей атакующий полузащитник забил за четыре года (с момента дебюта в 2020 году) при прежнем рулевом Гарете Саутгейте, проведя 36 игр.

14 ноября сборная Англии проведёт выездной матч с командой Греции в рамках пятого тура Лиги наций.