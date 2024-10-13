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Нагельсманн объяснил, почему Гравенберх не заиграл в «Баварии»

13 Октября 2024 • 22:04 Комментировать
Германия
...
Нидерланды
Через 22 ч. 7 мин.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об успехе Райана Гравенберха в «Ливерпуле».

Нидерландский футболист стал одним из ключевых игроков «красных» в текущем сезоне. До лета прошлого года нидерландец выступал за «Баварию», где так и не смог раскрыться под руководством Нагельсманна. В понедельник хавбек встретится со своим бывшим наставником в матче Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов.

«Сейчас у Райана всё отлично, но я не удивлён, потому что он умный парень и прекрасный футболист.

Почему у него не сложилось в «Баварии»? Ему было трудно проявить себя, поскольку у нас были Киммих и Горецка – нелегко усадить кого-то из них на скамейку запасных. Для Гравенберха это была непривычная ситуация, поскольку ранее он почти всегда играл в «Аяксе», – приводит журналист Керри Хау слова Нагельсманна.

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Евро-Футбол.Ру,
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