Нагельсманн объяснил, почему Гравенберх не заиграл в «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об успехе Райана Гравенберха в «Ливерпуле».

Нидерландский футболист стал одним из ключевых игроков «красных» в текущем сезоне. До лета прошлого года нидерландец выступал за «Баварию», где так и не смог раскрыться под руководством Нагельсманна. В понедельник хавбек встретится со своим бывшим наставником в матче Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов.

«Сейчас у Райана всё отлично, но я не удивлён, потому что он умный парень и прекрасный футболист.

Почему у него не сложилось в «Баварии»? Ему было трудно проявить себя, поскольку у нас были Киммих и Горецка – нелегко усадить кого-то из них на скамейку запасных. Для Гравенберха это была непривычная ситуация, поскольку ранее он почти всегда играл в «Аяксе», – приводит журналист Керри Хау слова Нагельсманна.