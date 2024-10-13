Райс: «Грилиш – особенный, ему удаются невероятные вещи»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс расхвалил своего товарища по сборной Англии Джека Грилиша.

Представитель «Манчестер Сити» отметился забитым голом в матче Лиги наций против Финляндии (3:1).

«Знаете, насколько хорош Грилиш? Честно говоря, когда видишь его на тренировках и во время матчей, понимаешь, что в нём есть нечто особенное. Я говорю это не из-за того, что он один из моих лучших друзей в футболе. То, как он принимает мяч под давлением, – это просто невероятно. Я очень рад за Джека. Его присутствие идёт на пользу всей команде», – сказал в интервью ITV Райс.

Следующий матч англичан состоится 14 ноября – соперником будет сборная Греции.