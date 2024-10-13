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«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра в январе – назван ценник слухи

13 Октября 2024 • 20:58 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть клуб уже зимой.

31-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «красных дьяволов», при этом получает солидную зарплату. По сведениям Daily Star, в «Манчестер Юнайтед» готовы выслушать предложения по центрбеку в январе. Манкунианцы намерены заработать на продаже игрока не менее 10 млн фунтов стерлингов (почти 12 млн евро).

Гарри Магуайр принял участие в 11 поединках команды Эрика тен Хага в текущем сезоне, записав на свой счёт один забитый мяч. Действующий контракт англичанина истекает по окончании кампании, но предусматривает опцию автоматического продления на год.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
13 Октября 2024 в 21:18
Дорогой холодильник.. 😄
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