Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть клуб уже зимой.

31-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «красных дьяволов», при этом получает солидную зарплату. По сведениям Daily Star, в «Манчестер Юнайтед» готовы выслушать предложения по центрбеку в январе. Манкунианцы намерены заработать на продаже игрока не менее 10 млн фунтов стерлингов (почти 12 млн евро).

Гарри Магуайр принял участие в 11 поединках команды Эрика тен Хага в текущем сезоне, записав на свой счёт один забитый мяч. Действующий контракт англичанина истекает по окончании кампании, но предусматривает опцию автоматического продления на год.