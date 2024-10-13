Канчельскис: «В «Манчестер Сити» играют не за деньги, а за идею»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий на тему мотивации футболистов. По мнению Канчельскиса, когда игрок ставит деньги выше футбола, то он заканчивается как спортсмен.

У Канчельскиса также спросили, играют ли футболисты «Манчестер Сити» главным образом за идею, а не за деньги.

«Однозначно. Они дают результат, они побеждают. Они играют не за деньги, а за идею. Когда у руля «Манчестер Юнайтед» были люди, которые любили футбол, всё было иначе. Тогда команда была одной семьёй, сейчас такого нет», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Стоит сказать, что Андрей Канчельскис по ходу своей карьеры поиграл и за «Манчестер Сити», и за «Манчестер Юнайтед».