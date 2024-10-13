Колвилл: «В этом году я чувствую себя увереннее»

Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл высказался о своём преображении.

— В прошлом году я играл на позиции, которая не очень мне подходила. Временами мне приходилось трудно, но в этом году я чувствую себя гораздо увереннее, — приводит слова Колвилла журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний защитник принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.

В воскресенье, 20 октября, «Челси» встретится на выезде с «Локомотивом» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.