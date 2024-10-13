Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

Бывший футболист Английской премьер-лиги был арестован по подозрению в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошёл в одном из отелей Лондона, пишет The Sun.

Молодая женщина заявила о том, что после встречи с футболистом в баре они отправились в отель. Там спортсмен напал на неё и изнасиловал.

Имя футболиста не называется по юридическим причинам. Известно лишь, что спортсмену 24 года.

Футболиста задержали и допросили в присутствии адвоката. Параллельно были собраны образец ДНК, отпечатки пальцев и так далее. Футболиста отпустили под залог, расследование будет продолжаться. Предполагается, что спортсмен версию с изнасилованием отрицает.