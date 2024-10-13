«Манчестер Юнайтед» связывался с тренером из Бундеслиги

Поговаривают, что в обозримом будущем руководители «Манчестер Юнайтед» могут принять решение о смене главного тренера. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bild, ещё летом «красные дьяволы» связывались с Себастьяном Хёнесом из «Штутгарта». Манкунианцы хотели узнать, готов ли Хёнес заменить Эрика тен Хага. Впрочем, специалист отклонил такой вариант.

Стоит сказать, что летом «Манчестер Юнайтед» решил продлить контракт с Эриком тен Хагом. Теперь же нидерландец находится под давлением по причине неудовлетворительных результатов. «Красные дьяволы» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.