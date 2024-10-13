Кулушевски рассказал о ценном совете Роналду

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о ценном совете от нападающего Криштиану Роналду. Швед и португалец ранее пересекались в «Ювентусе».

«Я узнаю своё тело. Когда я был моложе, то не понимал, когда Роналду говорил мне: «Ты должен знать своё тело». Потому что тогда у меня не было этого понимания. Теперь я начинаю понимать свои сильные и слабые стороны, понимать то, как я могу улучшиться. Поэтому для меня всё становится проще», - цитирует Кулушевски Fotbollskanalen.

В сезоне 2024/2025 Деян Кулушевски провёл за «Тоттенхэм» десять матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.