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Кулушевски рассказал о ценном совете Роналду

13 Октября 2024 • 17:48 Комментировать

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о ценном совете от нападающего Криштиану Роналду. Швед и португалец ранее пересекались в «Ювентусе».

«Я узнаю своё тело. Когда я был моложе, то не понимал, когда Роналду говорил мне: «Ты должен знать своё тело». Потому что тогда у меня не было этого понимания. Теперь я начинаю понимать свои сильные и слабые стороны, понимать то, как я могу улучшиться. Поэтому для меня всё становится проще», - цитирует Кулушевски Fotbollskanalen.

В сезоне 2024/2025 Деян Кулушевски провёл за «Тоттенхэм» десять матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Деян Кулушевски ещё теги
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