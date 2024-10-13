Салиба может отказать «Реалу»

В последнее время в прессе появляется информация об интересе «Реала» к защитнику Вильяму Салиба из «Арсенала». Впрочем, 23-летний француз может отказать мадридскому гранду. Дело в том, что Салиба не имеет планов по уходу из стана «канониров». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Express.

«Арсенал» купил Салиба ещё в 2019 году. После этого защитник несколько раз ездил в аренды, прежде чем стать твёрдым игроком основного состава в лондонском клубе. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Салиба в 80 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.