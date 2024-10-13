Кукурелья: Ко мне стали хуже относиться в Англии

Защитник «Челси» Марк Кукурелья поведал о том, что люди в Англии стали по-другому к нему относиться после победы сборной Испании в финале чемпионата Европы. По мнению игрока, это отражается даже в работе судей.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

«Я получил уже пять жёлтых карточек в этом чемпионате Англии, хотя совершил мало фолов. Ко мне есть негатив, особенно в выездных матчах. Это нормально, ведь мы победили на Евро. В финале я отдал голевой пас на Оярсабаля, а теперь я играю у них дома. Англичане ранены», - сказал Кукурелья в интервью для Cope.