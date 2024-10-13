Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самого трудного соперника, с которым он сталкивался по ходу карьеры.

«Ливерпуль» Клоппа – самый трудный соперник, с которым я сталкивался в своей жизни. Они были самым сложным соперником из-за того, как они играли. Им было очень трудно противостоять», - слова Гвардиолы приводит Mundo Deportivo.

Также Гвардиола в своём комментарии упомянул Йохана Кройфа.

«Кройф был величайшим из всех. Без него меня бы здесь не было. Я считаю его величайшим», - сказал рулевой «Манчестер Сити».

Отметим, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов.