Холанн собрался в Испанию

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может стать главной трансферной целью многих клубов следующим летом. Норвежец готов покинуть стан «горожан» и попытаться проявить себя в другом месте.

Одним из фаворитов будет французский «ПСЖ», но, по данным El Nacional, приоритетное место продолжения карьеры для голеадора - испанская Ла Лига, в частности «Барселона» или «Реал».

Два года назад Холанн сменил дортмундскую «Боруссию» на «Сити», подписав контракт на пять сезонов. В случае продажи лидера атак английский клуб сможет выручить около 200 млн евро.

В этом сезоне Холанн забил 11 голов в 10 матчах.