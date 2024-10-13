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Холанн собрался в Испанию

13 Октября 2024 • 11:44 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может стать главной трансферной целью многих клубов следующим летом. Норвежец готов покинуть стан «горожан» и попытаться проявить себя в другом месте.

Одним из фаворитов будет французский «ПСЖ», но, по данным El Nacional, приоритетное место продолжения карьеры для голеадора - испанская Ла Лига, в частности «Барселона» или «Реал».

Два года назад Холанн сменил дортмундскую «Боруссию» на «Сити», подписав контракт на пять сезонов. В случае продажи лидера атак английский клуб сможет выручить около 200 млн евро.

В этом сезоне Холанн забил 11 голов в 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
13 Октября 2024 в 12:31
ай тока реал.. хе..
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