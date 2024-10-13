В «Арсенале» ждут, что Эдегор вернётся в ноябре

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор продолжает восстановление после травмы.

Капитан «канониров» выбыл из-за повреждения лодыжки, полученного в сентябрьском матче за сборную Норвегии против Австрии. Согласно информации, распространившейся в прессе, игрок столкнулся с осложнениями в процессе восстановления, из-за чего его возвращение в строй может затянуться до декабря. Как утверждает Sky Sports, эти сведения не соответствуют действительности. В «Арсенале» надеются, что 25-летний хавбек будет доступен в ноябре.

Мартин Эдегор успел провести всего три матча за команду Микеля Артеты в нынешнем сезоне, прежде чем угодил в лазарет.