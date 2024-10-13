Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Однажды я буду в числе лучших»

Футболист «Палмейраса» Эстевао Виллиан рассказал о своих целях и мечтах.

17-летний вингер переедет в Европу перед началом нового сезона – его трансфер уже оформил «Челси».

«Я хочу выигрывать трофеи и полностью реализовать свой потенциал, показать всё, на что я способен. Хочу выиграть чемпионат мира, Премьер-лигу, Лигу чемпионов. Моя самая большая мечта – стать лучшим игроком мира. Однажды я буду в числе лучших», – приводит Guardian слова Эстевао.

В активе восходящей звезды бразильского футбола девять забитых голов и семь результативных передач в 24 поединках местной Серии А за «Палмейрас».