Эстевао назвал своих любимых игроков, выступавших за «Челси»

Будущий новичок «Челси» Эстевао Виллиан назвал своих фаворитов из числа действующих и бывших игроков клуба.

Бразильский вингер сменит «Палмейрас» на «Челси» летом 2025 года. Трансфер уже оформлен.

«Палмер – исключительный парень с выдающимся талантом. Если говорить о прошлом, то можно вспомнить Виллиана и Азара. Тьяго Силва – один из величайших игроков, выступавших за «Челси», – высказался в интервью Placar TV 17-летний вундеркинд.

Трансфер Эстевао, по имеющимся данным, обошёлся лондонскому клубу в 34 млн евро без учёта возможных бонусов. Футболист отметит 18-летие в апреле следующего года.