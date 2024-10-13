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В «Манчестер Юнайтед» нашли неожиданного кандидата на замену тен Хагу слухи

13 Октября 2024 • 02:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Руководство «Манчестер Юнайтед» занимается поисками потенциальной замены Эрику тен Хагу.

Нидерландский специалист может быть уволен, если команда неудачно проведёт ближайшие матчи. По сообщениям журналиста Алана Никсона, в числе возможных сменщиков тен Хага фигурирует экс-рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич. В руководстве «красных дьяволов» много поклонников 41-летнего немецкого наставника.

В прошлом сезоне «Боруссия» под руководством Терзича добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу». После завершения кампании тренер покинул свой пост.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Эдин Терзич ещё теги

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