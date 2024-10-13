В «Манчестер Юнайтед» нашли неожиданного кандидата на замену тен Хагу

Руководство «Манчестер Юнайтед» занимается поисками потенциальной замены Эрику тен Хагу.

Нидерландский специалист может быть уволен, если команда неудачно проведёт ближайшие матчи. По сообщениям журналиста Алана Никсона, в числе возможных сменщиков тен Хага фигурирует экс-рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич. В руководстве «красных дьяволов» много поклонников 41-летнего немецкого наставника.

В прошлом сезоне «Боруссия» под руководством Терзича добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу». После завершения кампании тренер покинул свой пост.