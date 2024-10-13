​«Ривер Плейт» хочет задержать Эчеверри у себя

Аргентинский «Ривер Плейт» надумал выкупить 18-летнего полузащитника Клаудио Эчеверри, который пока что выступает в Аргентине на правах аренды. В декабре аренда истекает, но в «Ривере» надеются, что игрок, пришедшийся ко двору, останется. Ранее «Манчестер Сити» выкупил права на игрока за 23 миллиона евро.

Проблема в том, что и Хосеп Гвардиола рассчитывает на игрока и надеется, что уже в январе тот, присоединившись к клубу, внесёт свежую струю в игру чемпионов Англии, особенно в свете того, что «Манчестер Сити», скорее всего, будет задействован во всех турнирах, в которых участвует.