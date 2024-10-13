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«Астон Вилла» претендует на трансферную цель «Реала» и «Челси»

13 Октября 2024 • 01:01 Комментировать
Фулхэм
...
Астон Вилла
19.10 17:00

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба заинтересовал ещё один клуб.

В числе претендентов на француза фигурируют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», о чём уже сообщалось ранее. Согласно информации Football Insider, приобрести 21-летнего игрока также готова «Астон Вилла». Стоимость центрбека, по версии портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

Кастелло Люкеба записал на свой счёт один забитый мяч в 49 поединках за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. До переезда в Германию футболист выступал за родной для себя «Лион».

«Астон Вилла» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 14 набранными очками после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси РБ Лейпциг Астон Вилла Кастелло Люкеба трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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ФУЛХЭМ АСТОН ВИЛЛА
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