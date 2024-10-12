Эстевао: «Палмер сказал, что вместе мы сделаем много великих дел в «Челси»

Будущий новичок «Челси» Эстевао Виллиан, ныне выступающий за «Палмейрас», рассказал о разговоре с Коулом Палмером.

Бразильский вингер перейдёт в лондонский клуб по окончании сезона, когда отметит 18-летие.

«На следующий день после подписания контракта с «Челси» я отпраздновал свой гол в стиле Палмера. Я отметил его в социальных сетях, и он назвал меня звездой. Я сказал, что он тоже звезда.

Палмер также сказал мне, что вместе мы сделаем много великих дел в «Челси», – поведал в интервью Guardian Эстевао Виллиан, чей трансфер обойдётся гранду Премьер-лиги в 34 млн евро без учёта возможных бонусов.