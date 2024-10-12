«Ливерпуль» нашёл усиление в чемпионате Португалии

Полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю заинтересовал «Ливерпуль».

Турецкий футболист знаком с нынешним наставником мерсисайдцев Арне Слотом по совместной работе в нидерландском «Фейеноорде». По сведениям Correio da Manha, в скором времени хавбек может воссоединиться с тренером в «Ливерпуле». Если верить источнику, сам 23-летний игрок заинтересован в переходе.

Оркун Кёкчю записал себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи в девяти поединках за «Бенфику» в текущем сезоне. Согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость турка составляет 28 млн евро.