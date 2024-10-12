Будущий новичок «Челси» Эстевао сравнил Роналду и Месси

17-летний футболист «Палмейраса» Эстевао Виллиан ответил на вопрос о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Бразильский вундеркинд, летом следующего года переходящий в «Челси», ранее уже признавался, что вдохновляется игрой аргентинской суперзвезды.

«Я равняюсь на Месси за всё, что он сделал для футбола, за его игру и поведение вне поля. Кроме того, он левша, как и я.

Некоторые рождаются с талантом, другим приходится упорно работать. Месси и Роналду – хорошие примеры. Месси – это талант, Роналду – работа над собой. Я хочу, чтобы во мне сочетались дар и упорство.

В современном футболе ты обязан полностью посвящать себя делу – придерживаться режима, много тренироваться, заботиться о себе. Приходится многим жертвовать. Без самоотдачи далеко не уедешь», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Эстевао.