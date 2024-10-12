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Будущий новичок «Челси» Эстевао сравнил Роналду и Месси

12 Октября 2024 • 22:56 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

17-летний футболист «Палмейраса» Эстевао Виллиан ответил на вопрос о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Бразильский вундеркинд, летом следующего года переходящий в «Челси», ранее уже признавался, что вдохновляется игрой аргентинской суперзвезды.

«Я равняюсь на Месси за всё, что он сделал для футбола, за его игру и поведение вне поля. Кроме того, он левша, как и я.

Некоторые рождаются с талантом, другим приходится упорно работать. Месси и Роналду – хорошие примеры. Месси – это талант, Роналду – работа над собой. Я хочу, чтобы во мне сочетались дар и упорство.

В современном футболе ты обязан полностью посвящать себя делу – придерживаться режима, много тренироваться, заботиться о себе. Приходится многим жертвовать. Без самоотдачи далеко не уедешь», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Эстевао.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Палмейрас Лионель Месси Эстевао Виллиан ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
12 Октября 2024 в 23:28
Ах ты бразильская "падла".. Подумал Авейру.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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