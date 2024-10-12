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Вундеркинд Эстевао объяснил, почему выбрал «Челси»

12 Октября 2024 • 22:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Бразильский вингер Эстевао Виллиан рассказал, почему предпочёл «Челси» другим европейским топ-клубам.

На 17-летнего футболиста «Палмейраса» был серьёзный спрос среди грандов ведущих европейских чемпионатов. Гонку выиграл «Челси», согласовавший трансфер игрока летом следующего года.

«Я выбрал «Челси» из-за проекта клуба. Я был очень доволен, и дело не только во мне самом, но и в моей семье. В «Челси» показали, что верят в меня, в мою работу. Надеюсь, я смогу достойно отплатить клубу», – сказал в интервью Guardian Эстевао, записавший на свой счёт девять голов и семь ассистов в 24 матчах бразильской Серии А за «Палмейрас».

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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