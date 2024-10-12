Вундеркинд Эстевао объяснил, почему выбрал «Челси»

Бразильский вингер Эстевао Виллиан рассказал, почему предпочёл «Челси» другим европейским топ-клубам.

На 17-летнего футболиста «Палмейраса» был серьёзный спрос среди грандов ведущих европейских чемпионатов. Гонку выиграл «Челси», согласовавший трансфер игрока летом следующего года.

«Я выбрал «Челси» из-за проекта клуба. Я был очень доволен, и дело не только во мне самом, но и в моей семье. В «Челси» показали, что верят в меня, в мою работу. Надеюсь, я смогу достойно отплатить клубу», – сказал в интервью Guardian Эстевао, записавший на свой счёт девять голов и семь ассистов в 24 матчах бразильской Серии А за «Палмейрас».