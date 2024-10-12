Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Главными претендентами на приз считаются полузащитник Родри и нападающий Винисиус Жуниор. Испанец выступает вместе с Эдерсоном в «Манчестер Сити», а с бразильцем вратарь прекрасно знаком по совместной игре в сборной.

«Золотой мяч»? Я болею за Винисиуса. Надеюсь, он выиграет награду», – заявил в беседе с TNT Sports 31-летний голкипер.

Напомним, что Винисиус Жуниор стал победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», а Родри выиграл чемпионат Европы со сборной Испании.

Вручение «Золотого мяча» состоится 28 октября.