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«Ливерпуль» нацелился на экс-защитника «Манчестер Юнайтед»

12 Октября 2024 • 21:16 Комментировать
Певидем СК
...
Бенфика
19.10 22:15

Левый защитник «Бенфики» Альваро Фернандес привлёк внимание «Ливерпуля».

Испанец убедительно начал сезон и уже попал на радары ряда топ-клубов, в числе которых назывались «Барселона», мадридский «Реал» и «Ювентус». По данным Diario AS, в гонку за 21-летним игроком включился «Ливерпуль», ведущий поиски долгосрочной замены Эндрю Робертсону.

Интерес к Альваро Фернандесу также проявляет «Манчестер Юнайтед», за который тот выступал до минувшего лета. У «красных дьяволов» есть опция первоочерёдного обратного выкупа латераля.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Фернандеса в 8 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Эндрю Робертсон Альваро Фернандес трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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