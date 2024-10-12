«Ливерпуль» нацелился на экс-защитника «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Бенфики» Альваро Фернандес привлёк внимание «Ливерпуля».

Испанец убедительно начал сезон и уже попал на радары ряда топ-клубов, в числе которых назывались «Барселона», мадридский «Реал» и «Ювентус». По данным Diario AS, в гонку за 21-летним игроком включился «Ливерпуль», ведущий поиски долгосрочной замены Эндрю Робертсону.

Интерес к Альваро Фернандесу также проявляет «Манчестер Юнайтед», за который тот выступал до минувшего лета. У «красных дьяволов» есть опция первоочерёдного обратного выкупа латераля.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Фернандеса в 8 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2029 года.