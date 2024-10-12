Три клуба готовы побороться за подписание вингера «Баварии» Лероя Сане.

Контракт немецкого футболиста с грандом Бундеслиги истекает по окончании текущего сезона. В «Баварии» хотели бы продлить соглашение с 28-летнеим игроком, но с сокращением зарплаты, на которое тот, вероятно, не согласится. По информации журналиста Экрема Конура, в настоящий момент главными претендентами на Сане являются «Барселона», лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Все три клуба рассматривают возможность подписания вингера на правах свободного агента.

Лерой Сане представляет цвета «Баварии» с 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.