Кукурелья — о критике в свой адрес: Честно говоря, это было трудное время

Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о критике в свой адрес.

Игрок отметил, что у него было тяжёлое время, так как ему всегда казалось, что он во всем виноват.

«Люди думают, что ты - машина для забивания 50 голов и передачи 50 передач. Клубы договариваются о гонораре, я тут ни при чем», — приводит слова Кукурельи Guardian.

Напомним, что минувшим летом защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В нынешнем сезоне он принял участие в семи играх Английской премьер-лиги, но не смог отметиться результативными действиями, получив пять жёлтых карточек.