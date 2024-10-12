Эдерсон назвал самого сложного нападающего, с которым сталкивался в АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон назвал самого сложного форварда, с которым он сталкивался в Англии. По словам бразильца, таковым является Гарри Кейн, выступавший за «Тоттенхэм» в течение долгих лет.

«Я сталкивался со многими форвардами в Премьер-лиге. Но я думаю, что самым сложным соперником был Гарри Кейн. У него невероятное качество как в штрафной площади, так и за её пределами. Он даёт много качества. С моей точки зрения, он один из лучших нападающих, с которыми я сталкивался», - сказал Эдерсон бразильскому филиалу ESPN.

Напомним, что летом прошлого года Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию».