Эдерсон: Гвардиола изменил футбол в АПЛ

Страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон согласен с мнением о том, что Хосеп Гвардиола оказал серьёзное влияние на английский футбол.

«Посмотрите, что Гвардиола построил, и как он смог всё переформулировать на практике. Сегодня в каждом матче Премьер-лиги вы видите, как команды стараются играть в футбол, стараются больше владеть мячом. Это совсем не похоже на то, что было до прихода Гвардиолы.

Для меня было детской мечтой поучаствовать в таком проекте. Думаю, я смог сыграть в нём большую роль», - сказал Эдерсон в интервью для бразильского ESPN.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов.

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