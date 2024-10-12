Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, чем его раздражает Гвардиола

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон ответил на вопрос о тренере команды Хосепе Гвардиоле. У бразильца спросили, каким является испанец из трёх вариантов – добрый, раздражающий или злой.

«Из-за вас у меня будут проблемы. В Гвардиоле сочетаются все три эти качества. Он хороший парень, но иногда раздражает. В том смысле, что он очень требовательный, потому что он должен таким быть на профессиональном уровне. И он бывает злой, когда ему приходится злиться.

Так что это смесь всех трёх качеств. Он хороший за пределами поля, он требовательный на поле. И он злой, как любой другой человек, когда что-то идёт не так, когда команда играет плохо», - сказал Эдерсон в интервью ESPN.