​Ровно 28 лет началась эра Венгера в «Арсенале»

Ровно 28 лет тому назад начался одна из самых впечатляющих тренерских циклов в английской Премьер-лиге - 20-летний цикл Арсена Венгера в лондонском «Арсенале».

Перед этим Венгер тренировал «Монако», с которым добился заметных успехов на европейской арене, причём пострадал от него в то время и московский «Спартак», попавший на «Монако» в групповом раунде ЛЧ сезона 1993\1994.

Первым матчем Венгера в новом качестве стала игра против «Блэкберна» 12 октября 1996 года. В общей сложности Венгер провёл с «Арсеналом» 1235 матчей, выиграв семнадцать трофеев и выведя клуб в финал Лиги чемпионов в 2006 году.