«Реал» собирает информацию по игроку «Тоттенхэма»

Потеря на долгий срок правого защитника Дани Карвахаля вынуждает «Реал» выходить на зимний трансферный рынок, чтобы решать вопрос с проблемой позицией. На текущий момент у «сливочных» справа в обороне может играть только Лукас Васкес, что вряд ли радует главного тренера команды Карло Анчелотти.

Как сообщает Daily Express, в настоящий момент «Реал» собирает информацию по правому защитнику Педро Порро из «Тоттенхэма». При этом 25-летний испанец находится и на радарах других клубов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Педро Порро в 45 миллионов евро.