«Манчестер Сити» опубликовал на страницах своего официального сайта заявление. В нём говорится о том, что по завершению сезона 2024/2025 Чики Бегиристайн покинет должность спортивного директора клуба.

«После 12 лет, насыщенных трофеями, Чики покинет свой пост после участия «Манчестер Сити» в клубном чемпионате мира. Его сменит Угу Виана из «Спортинга», - говорится в сообщении «горожан».

Угу Виана приступит к полноценной работе следующим летом, но ещё до того момента будет сотрудничать с Бегиристайном, чтобы смена спортивного директора произошла плавно.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов.