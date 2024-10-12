Палмер назвал лучшего игрока в мире прямо сейчас

Ведущий футболист «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим игроком в мире прямо сейчас. Палмер выбирал между двумя нападающими мадридского «Реала».

«Лучший игрок в мире прямо сейчас? Я бы выбирал между Винисиусом Жуниором и Мбаппе. Позвольте мне назвать Мбаппе», - слова Палмера из интервью для Goal приводит журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что фаворитом на «Золотой мяч» в 2024 году считается Винисиус Жуниор. Появлялась информация, что именно бразилец получит эту престижную награду на торжественной церемонии, которая состоится 28 октября.