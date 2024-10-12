Сака уехал из сборной Англии досрочно

Атакующий полузащитник Букайо Сака получил травму в расположении сборной Англии. Как сообщает на своих страницах The Times, 23-летний футболист досрочно покинул национальную команду и отправился в «Арсенал» для прохождения углублённого медицинского обследования.

Напомним, что Сака был заменён в начале второго тайма матча Лиги наций против Греции. Англичане в тот вечер сенсационно проиграли на своём поле со счётом 1:2. Именно греческая команда является лидером группы.

Из-за травмы Букайо Сака рискует пропустить какое-то количество матчей «Арсенала». Будем следить за новостями.