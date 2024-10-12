«Бавария» и Алиссон: информация неправдива

В прессе появлялась информация о том, что «Баварии» интересен голкипер «Ливерпуля» Алиссон. Как сообщает немецкий Sky, эти сообщения не соответствуют действительности. В мюнхенском клубе не обсуждают кандидатуру 32-летнего Алиссона.

В то же время отмечается, что «Бавария» открыта к продлению контракта с Мануэлем Нойером до конца сезона 2025/2026. После этого, как ожидается, Александр Нюбель станет преемником Нойера в мюнхенской команде.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алиссона в 28 миллионов евро. За «Ливерпуль» бразилец играет с лета 2018 года.