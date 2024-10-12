«Ливерпуль» обратился к Матипу

Защитник Жоэль Матип действительно завершил карьеру. На официальном сайте «Ливерпуля» подтверждается решение 33-летнего камерунца повесить бутсы на гвоздь.

«Все в «Ливерпуле» желают Жоэлю и его семье всего наилучшего в будущем», - говорится в пресс-релизе «красных» в числе прочего.

«Ливерпуль» также перечислил достижения Матипа, в том числе его вклад в победу команды в Лиге чемпионов в 2019 году. Тогда, как известно, «красные» в финале обыграли «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Жоэль Матип выступал за «Ливерпуль» в 2016-2024 годах. Ранее камерунский защитник играл в Германии за «Шальке 04».