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«Ливерпуль» обратился к Матипу

12 Октября 2024 • 14:16 Комментировать

Защитник Жоэль Матип действительно завершил карьеру. На официальном сайте «Ливерпуля» подтверждается решение 33-летнего камерунца повесить бутсы на гвоздь.

«Все в «Ливерпуле» желают Жоэлю и его семье всего наилучшего в будущем», - говорится в пресс-релизе «красных» в числе прочего.

«Ливерпуль» также перечислил достижения Матипа, в том числе его вклад в победу команды в Лиге чемпионов в 2019 году. Тогда, как известно, «красные» в финале обыграли «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Жоэль Матип выступал за «Ливерпуль» в 2016-2024 годах. Ранее камерунский защитник играл в Германии за «Шальке 04».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип
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