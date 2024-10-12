Салах может досрочно вернуться в «Ливерпуль» - названа причина

В пятницу нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл за сборную Египта в домашнем матче против Мавритании (2:0) и забил гол. Во вторник командам предстоит встретиться снова – уже на поле Мавритании. Салах может пропустить эту игру и вернуться в расположение клуба досрочно. Об этом рассказал Хоссам Хассан – главный тренер сборной Египта. Дело в том, что Мавритания принимает соперников на искусственном поле, где повышается риск получения травмы.

«Если Салах попросит не играть на искусственном газоне, я соглашусь. Сборная Мавритании играет жёстко, и их поле не самое лучшее. Учитывая трудности, я не очень буду переживать, если мы там не выиграем. Для меня важно просто не проиграть», - цитирует Хассана портал Goal.