Палмер сделал выбор между Месси и Роналду

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, кого он выбрал бы между двумя звёздами футбола – между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня Лионель Месси. Я хотел стать Месси, когда был ребёнком», - слова Палмера из интервью для Goal приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2024/2025 Коул Палмер провёл за «Челси» девять официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Челси» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.