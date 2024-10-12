В раздевалке «Манчестер Юнайтед» установили прослушку – известны подробности

Почти неделю назад в Английской премьер-лиге проходил матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» (ничья 0:0). За два дня до игры одному из пранкеров удалось обмануть сотрудников стадиона и пробраться в гостевую раздевалку. Там он установил прослушку в виде телефона. Всё было настроено так, чтобы прослушка включалась после звонка на этот телефон.

Журналистам The Sun удалось прослушать записи из раздевалки «Манчестер Юнайтед», но таблоид не стал раскрывать содержание разговоров.

Отмечается, что пранкер является фанатом «Манчестер Юнайтед», и он не хотел сделать ничего плохого. Однако ситуация наверняка вызовет беспокойство в клубах АПЛ.