Де Пауль может перейти в гранд АПЛ

Центральный полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль может сменить клубную прописку. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов евро. Трудовое соглашение 30-летнего аргентинца рассчитано до лета 2026 года. Он выступает за «матрасников» с 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек поучаствовал в восьми матчах. Де Пауль сделал результативную передачу и получил желтую карточку.