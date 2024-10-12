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Эриксен летом может вернуться в бывший клуб

12 Октября 2024 • 10:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен следующим летом может вернуться в свой бывший клуб. По информации от The Sun, датчанин может пополнить ряды амстердамского «Аякса».

Контракт Эриксена с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона, а руководство не горит желанием предлагать полузащитнику новое соглашение. Футболист будет доступен на рынке на правах свободного агента, поэтому «Аякс» может себе позволить сделку.

Напомним, Эриксен является воспитанником «Аякса». В 2013 году полузащитник перебрался из амстердамского клуба в лондонский «Тоттенхэм», где провёл самые яркие годы карьеры.

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Аякс Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен ещё теги

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