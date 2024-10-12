Канчельскис: «Тен Хаг хочет денег, ему по одному месту на «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о трансферах главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
«Непонятно, что хочет сделать тен Хаг с голландцами в «МЮ». Кажется, ему по одному месту на команду и единственное, чего он хочет - это денег», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что нидерландский специалист занимает пост главного тренера манкунианцев с 2022 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал восемь баллов и занимает 14-е место в таблице. Следующий поединок подопечные тен Хага проведут против «Брентфорда» на домашнем стадионе.
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