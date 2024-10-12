Канчельскис выделил лишь двух игроков в составе «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами поделился мнением о нынешних игроках манкунианского гранда.

«Кого бы мог выделить в положительном ключе? Честно говоря, немногих. Это Фернандеш, еще третий номер - защитник Мазрауи. Больше никого назвать не могу», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После семи туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. Подопечные тен Хага отстают от лидирующего «Ливерпуля» на десять очков. В следующем матче «МЮ» будет противостоять «Брентфорд».