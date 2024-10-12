Канчельскис выбрал нового тренера в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кто мог бы заменить нидерландца Эрика тен Хага на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Тухель - подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, но тренер сборной и клуба - разные вещи. Поэтому Тухель - лучшая кандидатура, которую я вижу», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы немецкого специалиста была мюнхенская «Бавария». В настоящий момент специалист находится без клуба.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал восемь балов и занимает 14-е место в турнирной таблице.