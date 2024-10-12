Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» выглядит ужасно»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами высказался об игре «красных дьяволов» в сезоне-2024/2025.
«Ужасно выглядит, с этим сложно не согласиться. Я не понимаю, куда смотрят руководители клуба. Надо было еще в прошлом году тренера поменять, и все», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
После семи туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Эрика тен Хага померяются силами с «Брентфордом».
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